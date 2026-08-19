nkara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında başkentliler için özel bir konser programı hazırladı. Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte sevilen sanatçılar sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu.

Başkentliler, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda müzik dolu bir akşam yaşayacak.

Etkinlik kapsamında Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü sahne alarak sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanacağı etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

📍 Yer: Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

🗓️ Tarih: 30 Ağustos

⏰ Saat: 19.00

🎤 Sanatçılar: Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü