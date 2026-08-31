YENİ Parti Lideri Özgür Özel partisinin genel merkez binasında ilk Parti Meclis’i PM toplantısını yaptı. Konuşmasını, Girne’de meydana gelen gemi kazası ile ilgili üzüntülerini belitti ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında; Antalya, Adana, Mersin milletvekillerinden oluşan heyetle takip edildiğini söyledi.

YENİ Parti’nin binasına ilk kez geldiğini ve çok heyecanlandığını belirten Özgür Özel "Bizi buraya millet getirdi" diye konuştu.

“BURAYA KOLAY GELMEDİK”

Özgür Özel şunları söyledi “Binaya ilk kez girerken hepimizin şunu hatırlamasını özellikle istiyorum: Biz buraya kolay gelmedik. Biz buraya bir siyasi mühendislikle ya da masa başında kendi çizdiğimiz bir o yol haritasıyla ya da kapalı kapılar ardında yapılan hesaplarla gelmedik. Bizi buraya millet getirdi. Bizi buraya milletin inancı, mücadelesi ve umudu getirdi. Halkımız uzun zamandır siyasetten yoruldu. Bitmeyen kısır kavgalardan, çatışmalardan, aynı yüzlerden, aynı yönetimlerden, aynı anlayıştan zaten bıkmıştı. Bunun değişmesini istiyordu, bir değişim istiyordu. Ülkemizin menzile bir türlü ulaşmayan, çıkmaz sokaklarda biten, eski yollarda sürüklenen ve dönüp dolaşıp aynı yere gelen birtakım siyasi rotalarından bıkmıştı. Değişsin istiyordu. Biz bunu değiştireceğiz.

“GÖREVİ BIRAKIRIM”

Özgür Özel YENİ Partinin yeni bir yapısal hareketle yoluna devam edeceğini, ilçe, il Başkanlarını ve Genel Başkanı Partinin üyelerin seçeceğini, bugüne kadar 600 bin üyeye ulaştığını belirterek “Yapılacak genel seçimlerde başarılı olmazsam, Kurultayı hemen toplayıp, yeni bir arkadaşıma devredeceğim” dedi