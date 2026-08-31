YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısı öncesinde YENİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Parti binasına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yeni dönemin ilk toplantısı öncesinde dikkat çeken mesajlar verdi.

“Çok heyecanlıyım” diyerek sözlerine başlayan Özel, genel merkeze ilk kez geldiğini belirtti. Özel, toplantıda 90 milletvekiliyle bir araya geleceklerini ifade etti.

Özel, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, “Çok heyecanlıyım. Ben de ilk kez geliyorum. Şimdi 90 milletvekilimizle bir araya geleceğiz” dedi.

Özel’in açıklamasının ardından gözler, gerçekleştirilecek toplantıda alınacak kararlara ve Genel Başkan’ın toplantı kapsamında vereceği mesajlara çevrildi.