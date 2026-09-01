Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü azaltmak amacıyla destek programlarını sürdürüyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına kantin, kırtasiye, okul kıyafeti, ulaşım ve sınav başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlanacak.

Mansur Yavaş: “Biz her zaman yanınızdayız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin destek programını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“Biz her zaman yanınızdayız” mesajını paylaşan Yavaş, bu yıl eğitim destekleri kapsamında 1 milyar 252 milyon lirayı aşan kaynak ayrıldığını belirtti.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni eğitim öğretim döneminde de eğitim desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız. Bu yıl da 1 milyar 252 milyon TL’yi aşan destek sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Türkiye’nin yarınları; iyi eğitim almış, çalışan, üreten ve hayallerinin peşinden giden çocuklarımızın omuzlarında yükselecek. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Tek beklentimiz ise başarılarınızla gurur duymak.” Murat Ağırel, Melih Gökçek Soruşturmasında Tanık Olarak İfade Verdi İçeriği Görüntüle

23 bin öğrenciye kantin desteği

ABB’nin eğitim destekleri kapsamında sosyal destek alan ailelerin çocuklarının günlük beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlanacak.

Bu kapsamda yaklaşık 23 bin öğrenciye 303 milyon 600 bin lira kantin desteği verilmesi planlanıyor.

Kırtasiye desteği 169 milyon lira

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları için de destek sağlanacak.

Yaklaşık 126 bin öğrencinin yararlanması planlanan kırtasiye desteği kapsamında toplam 169 milyon lira Başkent Kartlara yatırılacak.

86 bin öğrenciye okul kıyafeti desteği

ABB, öğrencilerin okul kıyafeti ihtiyaçlarına yönelik desteğini de yeni eğitim öğretim yılında sürdürecek.

Yaklaşık 86 bin öğrencinin yararlanması planlanan okul kıyafeti desteği kapsamında 172 milyon lira ödeme yapılacak.

Öğrencilerin ulaşımına 522,8 milyon lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşım giderlerine yönelik servis ve abonman desteği de sağlayacak.

Yaklaşık 10 bin öğrencinin yararlanacağı servis desteği için 320 milyon lira ayrılırken, öğrenci abonman desteğinden yaklaşık 39 bin öğrencinin yararlanması ve bu kapsamda 202 milyon 800 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.

Sınava hazırlanan öğrencilere destek

ABB’nin eğitim desteklerinden sınava hazırlanan öğrenciler de yararlanacak.

Yaklaşık 4 bin öğrenciye verilmesi planlanan sınav desteği kapsamında YKS, e-KPSS, KPSS Ortaöğretim, KPSS Önlisans ve KPSS Lisans adaylarına toplam 20 milyon lira ödeme yapılacak.

130 bin öğrenciye karne hediyesi

ABB, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik karne hediyesi desteğini de yeni eğitim öğretim yılında sürdürecek.

Yaklaşık 130 bin öğrencinin yararlanması planlanan karne hediyesi desteği için 65 milyon lira bütçe ayrıldı.

Bu desteklerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere toplam 1 milyar 252 milyon 400 bin liralık eğitim desteği sağlamış olacak.