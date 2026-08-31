Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve kamuoyunda sanal medya ünlüsü olarak tanınan Arif Kocabıyık, Bulgaristan’a geçmek için TIR dorsesinin altına gizlendi. Gümrük ekiplerinin yaptığı aramada tespit edilen Kocabıyık ile TIR şoförü gözaltına alındı.

TIR dorsesinin altında 2 kişi bulundu

Olay, saat 15.11’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda meydana geldi. Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki 42 BHK 513 plakalı çekici ile 42 AKC 930 plakalı dorse, ekipler tarafından aramaya alındı.

Yapılan kontrolde dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan kişilerin Arif Kocabıyık ve İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Arif Kocabıyık hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu

Yapılan sorgulamada Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu kararın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299/1’inci maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuyla ilgili yürütülen dava kapsamında verildiği belirtildi.

Kocabıyık’ın, hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağına rağmen Bulgaristan’a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

TIR şoförü de gözaltına alındı

Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arif Kocabıyık ile TIR şoförü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceğibildirildi.