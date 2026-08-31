Türkiye’de diş hekimliği alanında eğitimden istihdama, çalışma koşullarından uzmanlık eğitimine kadar uzanan sorunlar büyüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, 2002’de 19 olan Diş Hekimliği Fakültesi sayısının 2025’te 105’e, öğrenci kontenjanlarının ise 11 bin 68’e yükseldiğine dikkat çekerek, artan mezun sayısının istihdam kapasitesini aştığını ve işsiz diş hekimi sayısının 20 bine ulaştığını söyledi. Yıldırım, çözüm için fakülte ve kontenjanların azaltılmasını, kamuya yeni diş tedavi merkezleri açılmasını ve binlerce diş hekiminin istihdam edilmesini istedi.

İŞSİZ DİŞ HEKİMİ SAYISI 20 BİNE ULAŞTI

Diş Hekimliği Fakültelerinin sayısının son yıllarda hızlı şekilde arttığını belirten Banu Yıldırım, 2002 yılında 19 olan fakülte sayısının 2025 yılında 105’e yükseldiğine dikkat çekti.Yıldırım, “2002’de 19 olan Diş Hekimliği Fakültesi sayısı 2025’te 105’e yükselmiştir. Bu, yüzde 450’lik bir artış anlamına geliyor. Fakülte sayısındaki artışa ilave olarak öğrenci kontenjanları da kontrolsüzce artırılarak 2025’te 11 bin 68’e ulaşmıştır” dedi.

Günümüzde 11 Diş Hekimliği Fakültesinde ya eğitime başlanamadığını ya da henüz hasta tedavisi yapılamadığını ifade eden Yıldırım, son 10 yılda 57 yeni fakültenin açıldığını belirtti.Yıldırım, “Son 10 yılda 57 adet Diş Hekimliği Fakültesi açılması ve kontenjanlarının yüksek olması nedeniyle, özel ve kamu istihdamının her yıl artan mezun sayılarına yetişememesi sonucu sayıları 20 bini bulan işsiz diş hekimi popülasyonu oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

İşsizliğin çözümü için kamuda yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “En temel çözüm kamuda istihdam alanı yaratmaktır. Atıl ve işlevsiz fakülteler kapatılmalı, öğrenci kontenjanları acilen azaltılmalıdır” diye konuştu.

EĞİTİM KALİTESİ DE OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Fakülte sayısındaki plansız artışın yalnızca istihdam sorununa değil, diş hekimliği eğitiminin niteliğine de etki ettiğini belirten Yıldırım, fiziki şartlar, klinik donanım ve hasta deneyimi açısından çeşitli sorunlar yaşandığını dile getirdi. Yıldırım, “Plansız fakülte artışları, eğitim alanlarının fiziki şartlarının ve klinik donanımlarının yetersizliğini beraberinde getirerek öğrencilerin klinik uygulama saatlerini ve hasta deneyimlerini azaltmıştır. Ayrıca bu duruma kontenjanların dramatik artışı da eklenince, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartların gerisinde bırakılmıştır” dedi.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yayımlanan “Diş Hekimliği Fakülteleri, Kontenjanlar ve İnsan Gücü Planlaması-2025” raporuna da değinen Yıldırım, Türkiye ile İngiltere arasındaki öğretim üyesi-öğrenci oranına dikkat çekti. “Ülkemizde diş hekimliği eğitiminde öğretim üyesi-öğrenci oranı 1/20 iken İngiltere’de bu oran 1/8’dir” diyen Yıldırım, yeterli sayıda doçent ve profesör bulunmamasının eğitim yükünü artırdığını belirtti.

Yıldırım, “Diş Hekimliği Fakültelerinde yeterli sayıda doçent ve profesör öğretim üyesi bulunmaması nedeniyle, lisans öğrencileri ile birlikte doktora ve uzmanlık yapan asistanların eğitimleriyle ilgili iş yükünün ağırlıklı olarak Doktor Öğretim Üyeleri tarafından karşılanması eğitim kalitesini düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

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