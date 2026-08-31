Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından anjiyo uygulanan Yılmaz, bir süre koroner yoğun bakımda tedavi gördü.

Cem Yılmaz göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Olay, 29 Ağustos’ta Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Evinde göğüs ağrısı yaşayan Cem Yılmaz için sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ünlü komedyen, burada yapılan ilk kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Cem Yılmaz’a anjiyo yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz’a anjiyo yapıldı. İşlemin ardından koroner yoğun bakımda takip edilen Yılmaz’ın tedavisi sürdürüldü.

Kalp krizi yönünden yapılan takip ve gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından ünlü komedyenin sağlık durumunun taburculuğa uygun olduğu değerlendirildi.

Cem Yılmaz taburcu edildi

Tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz, saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi. Yılmaz’ın taburcu edilmesinin ardından tedavi sürecini hastane dışında sürdüreceği öğrenildi.

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