Motorin kullanan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zam bugün pompaya yansıdı. 1 Eylül 2026 itibarıyla motorinde ÖTV yeniden uygulanmaya başlandı. Litre başına 3 TL olarak belirlenen ÖTV’ye yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle motorinin litre fiyatındaki toplam artış 3,60 TL oldu.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 80 TL barajını aştı. Güncel fiyatlar şehir ve istasyona göre değişmekle birlikte Ankara’da yaklaşık 82 TL, İstanbul’da 81 TL, İzmir’de ise 82 TL seviyelerine yükseldi.

ÖTV her ay artacak

Motorinde ÖTV artışı yalnızca eylül ayıyla sınırlı kalmayacak. Resmî düzenlemeye göre ÖTV tutarı yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak.

Eylül: 3 TL

3 TL Ekim: 6 TL

6 TL Kasım: 9 TL

9 TL Aralık: 12 TL

Buna göre motorin üzerindeki vergi yükünün yılın son aylarında daha da artması bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise 1 Eylül itibarıyla bu düzenleme kaynaklı yeni bir zam bulunmuyor.

Zam, yalnızca akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları değil; taşımacılık, lojistik ve üretim maliyetlerini de doğrudan etkileyebilecek.