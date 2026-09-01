Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen “NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı”, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen 5 günlük programın ardından sona erdi.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen 200 genç delegenin katıldığı programda, gençlerin iklim diplomasisine aktif katılımını artırmaya yönelik paneller, oturumlar ve müzakereler düzenlendi.

44 farklı ülkeden 200 genç delege katıldı

Program kapsamında öğrenciler, iklim diplomasisindeki müzakere süreçlerini deneyimlemek amacıyla farklı ülke ve bölge gruplarını temsil etti.

Delegeler; “Gelişmiş Ülkeler Bloku”, “Gelişmekte Olan Ülkeler Bloku”, “Geçiş Ekonomileri Bloku”, “Petrol ve Doğal Gaz Üreticisi Ülkeler Bloku”, “Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitliliği Zengin Ülkeler Bloku” ile “Ada Ülkeleri ve İklim Krizine Karşı Kırılgan Ülkeler Bloku” başlıklarında toplantılar gerçekleştirdi.

Müzakerelerde iklim kriziyle mücadele, ülkelerin alabileceği önlemler ve iklim diplomasisinin geleceği ele alındı. Çalışmalar sonucunda genç delegeler tarafından çözüm önerilerinin yer aldığı “Antalya Anlaşması” hazırlandı.

1000’in üzerinde başvuru yapıldı

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, programa katılan gençlerin kapsamlı bir eleme ve mülakat sürecinden geçirildiğini belirtti.

Gökgöz, programa Türkiye’nin 40 ilinden ve 44 farklı ülkeden gençlerin katıldığını belirterek, 1000’in üzerinde başvuru arasından 200 delegenin seçildiğini söyledi.

Programda Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki müzakere süreçlerinin benzerinin simüle edildiğini belirten Gökgöz, gençlerin iklim diplomasisi alanında deneyim kazanmasının amaçlandığını ifade etti.

Gökgöz, programın gençlerin çevre ve iklim alanındaki çalışmalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, katılımcıların kendi ülkelerinde de iklim konusunda aktif rol üstlenmesini istediklerini söyledi.

“Antalya’daki COP31’e giden yolculuğun ilk adımı”

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gülnar Ayata da kapanış programında yaptığı konuşmada, genç delegelerin farklı bakış açılarını tartışarak ortak çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

Program kapsamında oluşturulan “Yeşil Bölge” ile iklim diplomasisi, inovasyon ve girişimciliğin bir araya getirildiğini belirten Ayata, gençlerin yalnızca müzakere yapmakla kalmadığını, çevreye yönelik uygulamalı çalışmalara da katıldığını söyledi.

Ayata, Antalya Bildirgesi’nin COP31 sürecine giden yolculukta önemli bir adım olduğunu belirterek, gençlerin seslerinin uluslararası iklim müzakerelerine taşınacağını ifade etti.

İTÜ Rektörü Mandal: “Sadece hedef koymak yetmiyor”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise programda dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençlerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel boyutla sınırlı olmadığını belirten Mandal, konunun ekonomik, toplumsal, jeopolitik ve teknolojik boyutları bulunduğuna dikkat çekti.

Mandal, iklim krizinin çözümü için yalnızca hedef belirlemenin yeterli olmadığını vurgulayarak, “Bu da meselelerin sadece hedefler koymak değil, bunların nasıl uygulanacağı olduğunu gösteriyor” dedi.

Başarılı delegelere plaket verildi

Programın kapanışında, komitelerde hazırladıkları çözüm önerileriyle öne çıkan, çalışmalara aktif katılım sağlayan ve konuşmalarıyla başarılı bulunan delegelere plaket takdim edildi.

Kapanış programının ardından dünyanın farklı bölgelerinden gelen 200 genç delege, Birleşmiş Milletler’in 1,5 santigrat derece hedefine dikkat çekmek amacıyla fener yürüyüşü gerçekleştirdi.