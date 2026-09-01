Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde Başkentlileri kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde bir araya getirdi.

Cumhuriyet’in kalbi Çankaya’da gün boyunca devam eden kutlamalarda Çankaya Gençlik Bandosu ve Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Marşlar ve halk oyunları gösterileriyle bayram coşkusu kentin dört bir yanına yayıldı.

Gençlik Bandosu ve Hoy-Tur bayrama renk kattı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler sabahın erken saatlerinde başladı. Çankaya Gençlik Bandosu ile Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Çankaya Belediye Başkanlığı önünde gösteri gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla gösterilere katılan vatandaşlar, bando tarafından seslendirilen marşlara hep birlikte eşlik etti.

Çankaya Gençlik Bandosu ayrıca Bahçelievler 7. Cadde, Kuğulupark ve Zafer Park’ta marşlar seslendirdi. Vatandaşlar, bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos’un yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Çankaya’da Zafer Bayramı akşamına film gösterimleri

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri gün boyunca devam ederken, akşam saatlerinde film gösterimleri düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta “Atatürk” filmini, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi’nde ise “Kurtuluş” filmini Çankayalılarla buluşturdu.

İstiklal Savaşı’nı ve Türkiye’nin yeniden doğuş sürecini anlatan yapımlar vatandaşların beğenisine sunulurken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü Çankaya’nın farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.