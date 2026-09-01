Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin ödeyeceği ücretlere yüzde 23 oranında zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte aylık 1.290 TL olan KYK yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 TL artmış oldu.

Zamlı tarifeyle birlikte öğrencilerin eğitim sürecindeki en önemli gider kalemlerinden biri olan barınma maliyeti de yükselmiş oldu. Özellikle büyükşehirlerde özel yurt ve kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle KYK yurtları, üniversite öğrencileri açısından önemli bir barınma seçeneği olmaya devam ediyor.

Yeni ücretlerin 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanması beklenirken, öğrenciler yurt ücretlerinin yanı sıra yemek, ulaşım ve diğer eğitim giderlerindeki artışları da yakından takip ediyor.