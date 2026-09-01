Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılının heyecanına değinerek, yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın ve öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanının azalmadığını ifade etti.

Farklı şehirlerde ve ailelerde yetişen milyonlarca öğrencinin aynı ülkenin, tarihin ve geleceğin mensupları olarak yetiştirildiğini belirten Tekin, eğitimin temel sorumluluklarından birinin çocukların birbirlerinin haklarına kendi hakları kadar değer vermesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tekin, “Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

“Eğitim, toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin”

Milli birlik ve beraberliğin eğitim yoluyla güçlendirilmesinin önemine işaret eden Tekin, kardeşlik hukukunu ve toplumsal bütünlüğü güçlendirecek en kalıcı zeminin eğitim olduğunu belirtti.

Çocukların kendilerini milletin değerli bir ferdi olarak görmelerini istediklerini dile getiren Tekin, öğrencilerin farklılıkları birbirlerini anlamanın ve ortak yaşamı zenginleştirmenin bir unsuru olarak değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

“Öğretmenin sözünün kıymet gördüğü bir çalışma iklimi istiyoruz”

Öğretmenlerin deneyimlerinin eğitim politikalarının sahadaki uygulamalarında önemli olduğunu vurgulayan Tekin, okullarda öğretmen görüşlerinin karar süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtılacağını söyledi.

Tekin, öğretmenler arasında dayanışmanın artırılacağı, okul yöneticileriyle öğretmenler arasında karşılıklı güvenin hakim olduğu bir çalışma ortamını güçlendirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılında da uygulanacağını belirten Tekin, modelin merkezinde “yetkin ve erdemli insan” anlayışının bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin öğrendikleri bilgilerle düşünebilen, değerlendirme yapabilen, üretebilen ve gerektiğinde görüşlerini yeniden ele alabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini aktardı.

“Bu yıl özellikle oyun üzerinde duracağız”

Yeni dönemde beceri temelli eğitimin gerçek hayat deneyimleriyle destekleneceğini belirten Tekin, “Yaşam Becerileri” projesi ve okul dışı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin gündelik yaşam becerilerini geliştirmelerine imkan sağlanacağını söyledi.

Tekin, bu yıl özellikle “Maarifin Kalbinde Oyun” teması üzerinde durulacağını belirterek, geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin akranlarıyla iletişim kurması, paylaşması ve kültürel değerleri yaşayarak öğrenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Okullarda huzur ve güven vurgusu

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında üzerinde hassasiyetle durulan konulardan birinin de okullardaki huzur ve güven ortamı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeden öğrenmeye tam olarak odaklanamayacağını belirten Tekin, okul ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını, olası risklerin önceden belirlenmesini istedi.

Teknoloji kullanımına da değinen Tekin, amaçlarının çocukları teknolojiden uzaklaştırmak değil, teknoloji karşısında bilinçli ve irade sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşabilmesi, dijital içerikleri sorgulayabilmesi, dijital mahremiyetlerini koruyabilmesi ve teknolojiyi üretim amacıyla kullanabilmesinin önemine dikkat çekti.

“Hazır olanla yetinmeyen, üreten insanlar yetiştirmeliyiz”

Okul ve aile arasındaki iletişimin öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Tekin, “Ailemle Eğitim Yolculuğum” çalışmalarının sürdürüleceğini aktardı.

Çocuklarda üretme şuurunun güçlendirilmesine önem verdiklerini söyleyen Tekin, öğretmenlerden öğrencilerin kendi yetenekleriyle ülkenin ihtiyaçları arasında bağ kurmalarına rehberlik etmelerini istedi.

Tekin, “Evlatlarımızın hazır olanla yetinmeyen, merak eden, araştıran, deneyen, geliştiren ve üreten insanlar olarak yetişmelerini desteklemenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı birbirinin rakibi haline getiren anlayışa teslim edemeyiz”

Ölçme ve değerlendirme süreçlerine de değinen Tekin, öğrencilerin sürekli sıralandığı ve birbirleriyle kıyaslandığı bir eğitim anlayışını doğru bulmadıklarını söyledi.

Her öğrencinin gelişiminin ayrı ayrı takip edilmesi ve ihtiyaç duyduğu desteğin zamanında verilmesi gerektiğini belirten Tekin, Bakanlığın belirlediği uygulamalar dışında öğrencileri yarıştıran ve ailelere ek mali yük getiren sınavlara okullarda yer vermeme iradesinin sürdürüleceğini kaydetti.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin erken dönemde belirlenmesi amacıyla destek eğitim odaları, bireyselleştirilmiş eğitim programları ve rehberlik çalışmalarının sürdürüleceğini aktaran Tekin, eğitim ortamlarının erişilebilirliğinin de güçlendirileceğini ifade etti.

“Bilginize ve tecrübenize güveniyoruz”

Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleklerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, mesleki birikimlerini geliştirebilmeleri ve emeklerinin hak ettiği itibarı görmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Öğretmenlere seslenen Tekin, “Bilginize, tecrübenize, muhakemenize ve çocuklarımız için gösterdiğiniz ihtimama güveniyoruz.” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, ailelere ve millete hayırlı olmasını dileyen Tekin, yeni dönemde ortak bir amaç ve meslek ahlakı etrafında çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.