Muratpaşa ilçesinde, kentin simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, Düden Çayı'nın yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden Akdeniz'e dökülmesiyle oluşuyor. Kent merkezine yakınlığı nedeniyle kolay ulaşılabilen şelale, seyir alanlarından izlenebildiği gibi tekne turlarından da görülebiliyor. Şelalenin denize dökülürken oluşturduğu görüntü, kente gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği manzaralar arasında yer alıyor. Tur otobüsleriyle bölgeye gelen gruplar, rehberler eşliğinde şelalenin bulunduğu Düden Parkı'nı geziyor. Özellikle yabancı turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu seyir noktalarında ziyaretçiler, falezlerin üzerinden Akdeniz'e dökülen şelaleyi izliyor.

BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Şelalenin suyunun falezlerden dökülerek denizle buluştuğu an, turistlerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Seyir alanında en iyi noktayı bulmaya çalışan turistler, manzarayı görüntülemek ve şelale önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Bazı turistler uzun süre şelaleyi izlerken, bazıları ise manzarayı cep telefonlarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çekti. Şelale suyunun denizle buluşması ve turist yoğunluğu dronla da görüntülendi.