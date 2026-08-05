Olay, 11 Haziran'da Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine tarladaki kulübeye giden ekipler, Ayhan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Avcı'nın başına ve boynuna aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ayhan Avcı'nın Gürcistan uyruklu eşi Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan iki sanık, Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yargılama sırasında Padına Avcı, eşinin kendisini para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. Fahrullah Özdemir ise Ayhan Avcı'nın kendisine bıçakla saldırdığını, yaşanan arbede sırasında olayın meydana geldiğini savundu.

Mahkeme, Padına Avcı'yı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'i ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak her iki sanık hakkında da haksız tahrik hükümlerini uygulayan mahkeme, Padına Avcı'nın cezasını 17 yıla, Fahrullah Özdemir'in cezasını ise 15 yıla indirdi.

İstinaf başvuruları sonuç vermedi

Kararın ardından sanık avukatları dosyayı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Başvurularda delillerin yetersiz olduğu, eksik inceleme yapıldığı, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve sanıklar lehine farklı hükümlerin uygulanması gerektiği ileri sürüldü.

İstinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin yargılama sürecini usul ve yasaya uygun yürüttüğünü belirterek, delillerin yeterli olduğu, eksik inceleme bulunmadığı ve verilen hükümlerde hukuka aykırılık tespit edilmediği gerekçesiyle başvuruları reddetti.

Yargıtay cezaları kesinleştirdi

İstinaf kararının ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. İncelemeyi yapan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, temyiz başvurularında öne sürülen itirazları yerinde bulmadı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin kararlarını oy birliğiyle onadı.

Yüksek Mahkeme ayrıca, Padına Avcı'nın cezaevinde geçirdiği süre ve hakkında verilen hapis cezasını dikkate alarak yaptığı tahliye talebini de reddetti. Böylece iki sanık hakkında verilen 17 yıl ve 15 yıl hapis cezaları kesinleşmiş oldu.