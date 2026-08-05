İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Hür Ağbaba ile bir kişi daha düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Diyarbakır ve Malatya'da Yakalandılar

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden biri Diyarbakır'da, diğeri ise Malatya'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tutuklu Genel Müdürle İrtibat İddiası

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, gözaltına alınan iki şüphelinin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının çok yönlü olarak sürdüğü, soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.