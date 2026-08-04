Katıldığı bir programa konuk olan fotoğrafçı Bennu Gerede, özel hayatı ve geçmişte yer aldığı Survivor sürecine ilişkin sarf ettiği sözlerle gündemin ilk sırasına yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen açıklamaların ardından savcılık, ünlü isim hakkında adli süreç başlattı.

Aksesuar Açıklaması Tartışma Yarattı

54 yaşındaki Bennu Gerede, konuk olduğu programda boynunda taşıdığı takının sıradan bir aksesuar olmadığını, rose altından üretilmiş taşınabilir bir yetişkin ürünü (vibratör) olduğunu açıkladı. Yüksek libido hissettiği anlarda bu ürünün kendisine kolaylık sağladığını dile getirerek, "Cinsel dürtülerimin arttığı günlerde tuvalette veya arabada kolayca kullanabiliyorum." ifadelerini kullandığını aktardı.

Cinsel Yaşam ve Survivor İtirafı

Açıklamalarında cinsel yaşamın insan ilişkilerindeki yerine de değinen ünlü fotoğrafçı, daha önceki röportajlarında ve katıldığı yayınlarda da sık sık kullandığı, bilinen ve daha önce de magazin gündemine gelmiş "Mutsuz kadınların sevişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek." ifadelerini tekrarladı. Gerede ayrıca, geçmişte yarıştığı Survivor programına katılmadan önce cinsel yaşamından uzak kalacağı için endişe duyduğunu belirterek o dönemki tereddütlerini paylaştı.

Sosyal Medyadan Eleştiri Yağdı

Programın yayınlanmasının ardından Gerede'nin açıklamaları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, ifadelerin genel ahlak ve toplum yapısına uygun olmadığını savunarak Gerede'ye tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise yapılan açıklamaları kişisel özgürlük çerçevesinde değerlendirdi.

"Müstehcenlik" Soruşturması ve Gözaltı Kararı

Gelişmelerin ardından adli makamlar harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı, programdaki beyanları gerekçe göstererek Bennu Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında "müstehcenlik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Gerede hakkında gözaltı kararı verilirken, ilgili video içeriği için de erişim engeli sürecinin başlatıldığı öğrenildi.