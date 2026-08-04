Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı "Karakuyu" dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başrolünde Özge Törer'in yer aldığı dizide, hikâyenin dikkat çeken karakterlerinden Kadir Ağa'yı usta oyuncu Sermiyan Midyat canlandıracak.

Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu ve çekimlerinin Tokat'ta gerçekleştirileceği "Karakuyu" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Sermiyan Midyat dahil oldu.

Sermiyan Midyat, Kadir Ağa Karakterine Hayat Verecek

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Sermiyan Midyat, dizide Kadir Ağa karakterini canlandıracak. Hikâyenin başlıca kötü karakterlerinden biri olan Kadir Ağa'nın, dizinin dramatik yapısında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

'Karakuyu'nun Konusu Dikkat Çekiyor

Etkileyici hikâyesiyle öne çıkan "Karakuyu", ailesinin kuyuya atılarak öldürüldüğünü sanan Fikriye'nin, yıllar sonra Savcı Ferda kimliğiyle doğduğu topraklara dönerek geçmişiyle yüzleşmesini ve intikam mücadelesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizi, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.