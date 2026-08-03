Ankara Güvenpark’ta adalet nöbetini sürdüren terörle mücadele er gazileri, taleplerine çözüm üretilmediğini belirterek bugün saat 10.00 itibarıyla açlık grevine başladı. Terörle mücadele kapsamında görev yaparken yaralanan er gazilerinin Ankara Güvenpark’taki adalet mücadelesi sürüyor. Gaziler Platform tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden eylemlerinde taleplerine yönelik herhangi bir çözüm üretilmediği belirtildi. Bunun üzerine gaziler, bugün saat 10.00 itibarıyla açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Gaziler Platform’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele er gazileri olarak, Ankara Güvenpark’ta sürdürdüğümüz adalet mücadelemizde taleplerimize çözüm üretilmemesi nedeniyle, bugün saat 10.00 itibarıyla açlık grevimiz başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Gazilerin Güvenpark’taki eylemlerinin ve açlık grevinin ne kadar süreceği konusunda ise açıklamada detay verilmedi.