Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında yürütülecek yeni bir adli süreci duyurdu. Başsavcılık, Kadıgil'in 31 Temmuz'da İzmir'de TİP tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 310/2. maddesinde yer alan "tehdit" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın delil toplama ve inceleme sürecini sürdüreceği öğrenildi. Kadıgil cephesinden ise soruşturmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.