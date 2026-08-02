Yaz aylarında tatil planı yapan kanser hastalarına önemli uyarılarda bulunan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser tedavisinin tatil yapmaya engel olmadığını ancak sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; tedavinin aksatılmaması, güneşten korunma, enfeksiyon riskine karşı önlem alınması ve hastaların sağlık durumlarını yakından takip etmelerinin güvenli bir tatil için temel şartlar olduğunu ifade etti.

“TEDAVİYİ AKSATMADAN TATİL YAPMAK MÜMKÜN”

Kanser hastalarının tedavilerini planlı şekilde sürdürmeleri gerektiğini belirten Tek, “Yaz mevsimi geldiğinde haklı olarak herkes tatil yapmak ister. Kanser hastaları gerek hastalık tanısına bağlı duygusal durumları gerekse aldıkları kemoterapi ve radyoterapinin oluşturduğu yan etkiler nedeniyle tatili en çok isteyen kişilerdir. Almış oldukları tedavilerini aksatmadan ve tedavi etkinliğini azaltmadan tatil yapmalarına genellikle engel bir durum yoktur. Ancak dikkat etmeleri gereken temel bazı noktalar vardır.” dedi.

“GÜNEŞTEN KORUNMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Yaz aylarında güneş ışınlarının kanser tedavisi gören hastalar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tek, “Özellikle direkt güneş ışığından korunmak gerekir. Öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmamalı ve en az 30 faktörlü güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“KEMOTERAPİ SONRASI HAVUZ VE DENİZDEN UZAK DURULMALI”

Kemoterapinin bağışıklık sistemini geçici olarak baskılayabildiğine dikkat çeken Tek, enfeksiyon riskinin yaz döneminde daha da önem kazandığını belirterek, “Kemoterapiye bağlı kemik iliği baskılanması nedeniyle enfeksiyon riski oluşabilir. Bu nedenle kemoterapiden sonraki 3 ila 15'inci günler arasında havuz veya denize girilmemesi önerilir. Özellikle deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda tedavi süresince havuz ve denizden uzak durulmalıdır.” diye konuştu.

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