İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde semt pazarında alışveriş sırasında yaşanan tartışma, şiddet olayına dönüştü. Armut seçme nedeniyle çıkan kavgada, pazar esnafının elindeki tahta kalası müşterinin başına fırlattığı iddia edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre alışveriş yapan 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan ile 55 yaşındaki pazar esnafı Selahattin Ş. arasında tezgahtaki armutların seçilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre Selahattin Ş., müşterisini, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin." diyerek uyardı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı.

Başına 10 dikiş atıldı

İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş., eline aldığı tahta kalası Nurcihan Yıkılkan'ın başına fırlattı. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nurcihan Yıkılkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başında açılma oluşan kadına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

Pazarcı tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bir anda kafama vurdu, kanlar içinde kaldım"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Nurcihan Yıkılkan, annesi için olgun armut seçmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Annemin gözleri görmüyor, dişleri de yok. Ona uygun armut seçiyordum. Durumu anlatmama rağmen bana küfür etti. Bir anda kafama vurdu. Ne olduğunu anlayamadım, kanlar içinde kaldım."

Pazarda yaşanan şiddet olayına tepki gösteren Yıkılkan, "Kadınların hali böyle mi olmalı? Pazara gidip alışveriş yapamayacak mıyız?" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.