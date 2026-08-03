Kaza, öğle saatlerinde Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Alpagut Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Keles istikametine seyir halinde olan Ramazan Alan yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Ramazan Alan ve yanında bulunan eşi Havva Alan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından talihsiz çiftin cenazeleri Keles Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.