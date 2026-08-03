Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde hareketli ve gergin dakikalar yaşandı. Reyhanlı E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi Kavşağı'nda seyir halinde olan düğün konvoyunda, gelin ve damat yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede taş, sopa ve silahların da çekildiği kavgaya dönüştü.

Polis Havaya Uyarı Ateşi Açtı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, büyüyen kavgayı havaya uyarı ateşi açarak güçlükle kontrol altına aldı.

Çıkan arbedede yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alınırken, güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı.

Emniyet Araya Girdi: Taraflar Barıştı

Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından emniyet yetkililerinin devreye girmesiyle barışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.