Fransa, son yılların en ağır yangın bilançolarından biriyle karşı karşıya kalırken aynı gün içinde iki dev felaket haberiyle sarsıldı. Ülke genelinde kül olan alan 117 bin hektara ulaşırken, yetkililer hem havadan hem de karadan alarm durumuna geçti.

Fransa Aude Orman Yangını Son Durum: Otomobil Alev Aldı, Orman Yandı

Carcassonne şehri yakınlarındaki A61 otoyolunda seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle birden alev aldı. Araçtan yükselen kıvılcımların yol kenarındaki ormanlık alana sıçraması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede dev bir felakete dönüştü.

A61 Otoyolu Trafiğe Kilitlendi: Otoyolda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin geçişini sağlamak adına sürücülere otoyolu derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Dev Havadan Söndürme Operasyonu: Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere 250 itfaiyeci, 13 yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Moselle Fabrika Yangınında Kimyasal Alarm: 30 Bin Kişiye Sokağa Çıkma Yasağı!

Günün ikinci felaket haberi ise ülkenin kuzeydoğusundaki Moselle vilayetine bağlı Gandrange kentinden geldi. Bir fabrikanın deposunda sabah saatlerinde başlayan yangın sonrası atmosfere tehlikeli kimyasal maddeler yayıldı.

5 Kasabada Karantina Uygulandı: Zehirli gaz tehdidi nedeniyle bölgedeki 5 ayrı kasabada yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye "kapı ve pencerelerinizi kapatın, evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

3 Kişi Yaralandı: 150 itfaiyecinin müdahalesiyle fabrika yangını kontrol altına alınırken olayda 3 kişi hafif yaralandı. Söndürme sonrası sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılsa da bölgede detaylı hava kalitesi ölçümleri sürüyor.