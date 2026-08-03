Bahçelievler Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yaz Festivali, sanatçı Koray Avcı konseriyle binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleşen konsere yoğun katılım sağlanırken, vatandaşlar Koray Avcı'nın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Yaz akşamına renk katan konserde aileler, gençler ve çocuklar festival alanını doldururken, cep telefonu ışıkları eşliğinde söylenen şarkılar görsel bir şölen oluşturdu. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca coşku bir an olsun dinmedi.

Konser öncesinde vatandaşlara hitap eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, kültür, sanat ve sosyal yaşamı güçlendiren projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Yaz festivalleri, konserler ve açık hava sinemalarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bahadır, "Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte Bahçelievler'iz." dedi.

Bahadır'dan 'Bi Ekmek' ve Semt Lokantası açıklaması

Konuşmasında sosyal belediyecilik uygulamalarına da değinen Bahadır, "Bi Ekmek" projesi kapsamında ekmeğin 10 TL'den vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Bahçelievler Semt Lokantası'nda ise 4 çeşit yemeğin 55 TL'ye sunulduğunu belirten Bahadır, uygun fiyatlı gıda hizmetleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Öğrencilere kırtasiye desteği 1.500 TL'ye çıkarıldı

Eğitime yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Bahadır, geçen yıl ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 60 bin öğrenciye kişi başı 1.200 TL kırtasiye desteği sağlandığını hatırlattı. Yeni eğitim-öğretim yılı için destek miktarının artırıldığını açıklayan Bahadır, bu yıl aynı kademelerde eğitim gören öğrencilere kişi başı 1.500 TL kırtasiye desteği verileceğini duyurdu.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Koray Avcı, sevilen eserlerini Bahçelievlerliler için seslendirdi. Festival alanını dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik ederken, konser renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçelievler Belediyesi, yaz festivali kapsamında konserler, açık hava sinemaları ve çeşitli kültürel etkinliklerle ilçe sakinlerini buluşturmaya yaz boyunca devam edecek.