Türk müzik tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan, bağlama ile gitarı aynı potada eriterek Doğu ile Batı arasında köprü kuran usta sanatçı Cahit Berkay, 3 Ağustos 1946'da başlayan yaşam yolculuğunda 80 yılı geride bıraktı.

Mızıkayla Başlayan Yolculuktan Dünya Sahnesine

1946 yılında Isparta’da dünyaya gelen Cahit Berkay, müziğe ilkokul yıllarında mızıka çalarak adım attı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördüğü yıllarda müziği bir yaşam biçimine dönüştüren Berkay, 1968 yılında kurulan Moğollar grubuyla Türk müzik tarihinde çığır açtı.

Bağlama, yaylı tambur ve cura gibi geleneksel Anadolu çalgılarını çağdaş rock müzikle harmanlayan sanatçı, "Anadolu Rock" türünün mimarlarından biri oldu. Moğollar grubu ile 1971 yılında Fransa’da kazandıkları prestijli "Grand Prix du Disque" ödülü, Türk müziğinin uluslararası alandaki en büyük başarıları arasında yerini aldı.

Yeşilçam’ın Duygu Haritasını Çizdi

Cahit Berkay ismi, Türk insanının hafızasında sadece bir rock müzisyeni olarak değil, Türk sinemasının en unutulmaz eserlerine hayat veren bir besteci olarak kazındı. Career boyunca 160’tan fazla film ve dizi müziğine imza atan usta sanatçı; aşkı, hüznü ve samimiyeti notalara döktü.

Sinema tarihine damga vuran eserleri arasında öne çıkanlar:

Selvi Boylum Al Yazmalım

Devlerin Aşkı

Çiçek Abbas Japon Kültür Festivali Beypazarı'nda Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Kibar Feyzo

Dila Hanım

Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere sayısız ödüle layık görülen bu ikonik besteler, kuşaklardır tazeliğini ve etkisini korumaya devam ediyor.

Sahnede Geçen Bir Ömür

İlerleyen yaşına rağmen müziğe ve üretime olan tutkusundan hiçbir şey kaybetmeyen Cahit Berkay, Moğollar grubu ile sahne almaya, genç nesillere ilham kaynağı olmaya ve Türk kültür mirasına hizmet etmeye devam ediyor.