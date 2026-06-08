Bu elbette durup dururken olmadı. Brezilyalı Şair Adriana do Espírito Santo Rangel, Türkiyeli Şairler; Nermin Savaş Atabey, Sinan Doğan ve Zübeyde Asya’nın emekleriyle, otuz üç şairin şiirleriyle Brezilya-Türkiye Şiir Antolojisinin Aksa Yayınları tarafından yayımlanmasıyla oldu.

Dilek Avşar’ın harika sunumu ve Elif Aydoğan’ın konukları büyüleyen müziği konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Program boyunca; katılan şairler şiirlerini seslendirdi. Adriana do Espírito Santo Rangel’de her şairin şiirlerinde kısa birer bölümü Portekizce seslendirdi.

Rangel’in bir cümlesi Brezilya, Türkiye arasındaki oluşturulmak istenen sanat-dostluk köprüsünü de betimliyordu. “Dilim Portekice olsa Brezilya’da doğsam yaşasam da yüreğim Türkçe atmaktadır.” Diyen Rangel’e; salondaki şairlerin ve konukların yoğun alkışı ile verdiği mesaj: “Bizim yüreğimiz de Brezilya’da atıyor” anlamına geliyordu.

Fotoğraf çektirme seremonisinden sonra, sunulan ikramlıkların ardından program sona erdi.