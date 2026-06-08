Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki bir otomobilde bir kişi ölü bulundu. Vücudunda mermi yarası tespit edilen şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi D-650 yan yolunda meydana geldi. Yol kenarında camları kırık halde park edilen 54 TS 404 plakalı otomobilin içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, otomobilin arka koltuğunda bulunan cansız bedenin Fatih Sert’e ait olduğu tespit edildi. Vücudunda mermi yarası bulunduğu belirlenen Sert’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları ve deliller incelemeye alındı.