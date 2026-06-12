ATİD’in geleneksel 7’nci ödül gecesinde, turizm ve konaklama sektöründeki başarıların ödüllendirildiği programın kültürel boyutuna ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü damga vurdu. Genel Müdürlüğün destekleriyle Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan özel sergi ve defile, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını Ankara’da buluşturarak geceye ayrı bir değer kattı.

Türk Dünyasının Kültürel Zenginliği Geceye Damga Vurdu Program öncesinde davetlilerin ziyaretine açılan sergide, Türk dünyasının zengin kültürel birikimini yansıtan el emeği eserler büyük ilgi gördü.

Geleneksel sanatların modern yorumlarla harmanlandığı eserler, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Adana Olgunlaşma Enstitüsü Geceye Kültürel Zenginlik Kattı Gecenin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Türkistan’dan Anadolu’ya Kadın: Türk Kültürünün, Sanatının Ortak Değerlerini ve Ayak İzini Takip” temalı özel defile ise izleyenlerden tam not aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sahneye taşınan defilede, Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait kültürel motifler, geleneksel dokular ve tarihi miras modern tasarımlarla buluşturuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün kültürel değerlerin yaşatılması, tanıtılması ve uluslararası platformlarda görünür kılınmasına yönelik çalışmaları, Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanına da güçlü bir katkı sundu. Kültür, sanat ve eğitimi bir araya getiren bu özel çalışmalar, gecenin en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.