Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı son dakika açıklamasıyla Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini duyurdu.

İşte parti genel merkezinden yapılan o açıklama ve kritik sürecin detayları:

Müslim Sarı’dan Resmi Açıklama

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek alınan radikal kararı şu sözlerle ilan etti:

"Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

"Tedbirli Olarak Kesin Çıkarma" Ne Anlama Geliyor?

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu kararın hukuki ve parti içi anlamı oldukça büyük:

Tedbir Kararı: Sevk edilen isimlerin, Yüksek Disiplin Kurulu süreci tamamlanana kadar parti içi tüm yetkileri askıya alınır ve parti faaliyetlerine katılamazlar.

Kesin Çıkarma İstemi: İl ve ilçe disiplin kurullarının ötesinde, partiden tamamen ihraç edilmeleri talebiyle doğrudan en üst merci olan Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) gönderildiklerini gösterir.

Gözler Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK)

Özellikle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın daha önce de parti yönetimiyle yaşadığı fikir ayrılıkları ve aldığı disiplin cezaları göz önünde bulundurulduğunda, bu hamlenin parti içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve Tanju Özcan hakkındaki nihai kararı, önümüzdeki günlerde toplanacak olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu verecek. Kurul, savunmaları aldıktan sonra ihraç talebini karara bağlayacak.