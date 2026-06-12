12 Haziran günü dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları büyük bir erişim sorunuyla güne başladı. Meta bünyesinde bulunan Facebook, Instagram ve Messenger uygulamalarında yaşanan aksaklıklar, kullanıcıların gündemine oturdu. Özellikle Messenger üzerinden iletişim kurmak isteyen binlerce kişi, mesajların iletilmediğini ve bağlantı hatası alındığını bildiriyor.

12 HAZİRAN MESSENGER NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, Messenger ve Facebook mobil uygulamalarında "Service Unavailable"(Servis Kullanılamıyor) uyarısı öne çıkıyor. Yaşanan temel problemler şu şekilde listelendi:

Mesajların gönderilememesi ve gecikmeli iletilmesi

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Hesaplara giriş yaparken bağlantı hatası alınması

Bildirimlerin zamanında düşmemesi

Sorunun hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü sürümlerde eş zamanlı olarak yaşanması, arızanın kullanıcıların internetinden ziyade küresel sunucu kaynaklı bir altyapı probleminden kaynaklandığını gösteriyor.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Erişim sorunlarının ardından gözler Meta Platforms yetkililerine çevrildi. Şu an için şirketten resmi bir bakım çalışması veya siber saldırı açıklaması yapılmadı. Ancak dünya genelindeki siber kesintileri takip eden platformlar, sorunun küresel çapta bir sunucu optimizasyonundan veya teknik aksaklıktan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

MESSENGER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçmişte yaşanan benzer küresel kesintiler genellikle birkaç saat içerisinde sunucu güncellemeleriyle kademeli olarak çözüme kavuşturulmuştu. Erişim sorununun akşam saatlerine doğru tamamen normale dönmesi bekleniyor. Devam eden aksaklıklarda kullanıcıların uygulamayı kapatıp açması veya önbelleği temizlemesi öneriliyor.