Ankara’nın köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, hem yeni binasının açılışını kutlamak hem de başkent kültürünü yaşatmak amacıyla 13-14 Haziran tarihlerinde “Kalede Sanat ve Şenlik Günleri”adlı özel bir etkinlik düzenleyecek.

Vakıf Başkanı Seyfettin Aslan ve Kurucular Kurulu Başkanı Hamdi Eriş imzasıyla yayımlanan davette, tüm Ankaralılar ve başkent dostları bu tarihi ana tanıklık etmeye çağrıldı. Yapılan açıklamada, "Uzun zamandır merkez binası olmayan vakfımız, nihayet Ankara Kalesi’ndeki yeni binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Açılışımıza katılmanızdan onur duyarız" ifadelerine yer verildi.

Etkinlik ve Açılış Detayları:

Tarih: 13-14 Haziran

Saat: 14:30

Yer: Ankara Kalesi (Yeni Vakıf Merkezi)

Adres: Kale Mah. İstek Sok. No: 11 (Alaaddin Camii Yanı) Altındağ / ANKARA

İki gün boyunca sürecek olan "Kalede Sanat ve Şenlik Günleri" kapsamında, Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde sanat etkinlikleri ve geleneksel şenliklerin başkentlilerle buluşması bekleniyor.