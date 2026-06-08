CHP’de yaşanan grup toplantısı tartışmaları gözleri yarın yapılacak CHP Grup Toplantısı’na çevirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında grup toplantısında konuşmayı kendisinin yapacağını açıklarken, “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu da “Ben konuşacağım” ifadelerini kullandı.

İki ismin açıklamaları, siyasi kulislerde yarınki grup toplantısında nasıl bir tablo ortaya çıkacağı sorusunu gündeme taşıdı. TBMM kulislerinde milletvekillerinin en çok konuşulan konu, CHP Grubu’nda yaşanabilecek olası olumsuz gelişmeler ve bunların Meclis çalışmalarına yansıması oldu.

Bu gelişmeler üzerine, Meclis’te herhangi bir gerginlik ya da istenmeyen olayın yaşanmaması amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yarın için ziyaretçi girişlerine yönelik geçici bir kısıtlama veya yasak kararı alabileceği iddia ediliyor. Ancak bu konuda TBMM Başkanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.