Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus politikalarına uzun vadeli yön verecek Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan belgeyle, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, nedenlerinin analiz edilmesi ve toplumsal etkilerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan çalışmaların kalıcı ve bütüncül bir politika çerçevesine taşınması amacıyla hazırlanan belge, insan odaklı ve aile merkezli bir yaklaşımla oluşturuldu.

Beş stratejik öncelik belirlendi

Vizyon Belgesi; aile kurumunun güçlendirilmesi ve nesillerin korunması, evliliğin teşvik edilmesi, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının desteklenmesi ile kırsal kalkınma ve nüfusun dengeli dağılımı olmak üzere beş temel stratejik öncelik üzerine inşa edildi.

Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için düzenli eylem planları hazırlanacak ve uygulamalar belirli periyotlarla izlenecek.

Veri altyapısı güçlendirilecek

Belge kapsamında aile ve nüfus politikalarının bilimsel verilere dayanması amacıyla ulusal veri altyapısı da güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumların verilerinden yararlanılarak, Bakanlık koordinasyonunda aile ve nüfus politikalarına yönelik veri üretim ve analiz platformu oluşturulacak.

Aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kısa, orta ve uzun vadeli etkileri düzenli olarak analiz edilirken, bu kapsamda üretilecek ulusal ve resmî istatistiklerden Bakanlık sorumlu olacak.

Akademik çalışmalar desteklenecek

Vizyon Belgesi doğrultusunda üniversitelerde aile ve nüfus alanına yönelik lisansüstü programların açılması teşvik edilecek. Akademik altyapının güçlendirilmesi amacıyla araştırmalara destek verilecek, bu alandaki projeleri önceliklendiren fon mekanizmaları oluşturulacak.

Öte yandan Türkiye'nin aile ve nüfus politikalarına ilişkin araştırmalarının uluslararası düzeyde de desteklenmesi, ortak bilimsel çalışmaların artırılması ve karşılaştırmalı veri üretiminin teşvik edilmesi hedefleniyor.