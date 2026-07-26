CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul'da düzenlenen üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran getirildiği yönündeki haberler nedeniyle hukuki süreç başlattı. Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçeyle BirGün muhabiri Ebru Çelik, BirGün'ün bazı yöneticileri ve Sözcü TV muhabiri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve CHP'nin kurumsal kimliğini hedef aldığı savunuldu. Başvuruda, haber ve yayınların "hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu iddia edilerek sorumlular hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi.

Tekin'in avukatları, haberlerde öne sürülen iddialarla ilgili herhangi bir somut delil sunulmadığını, CHP'den görüş alınmadan yayın yapıldığını ve cevap hakkının kullandırılmadığını savundu. Dilekçede, söz konusu yayınların siyasi faaliyetleri hedef alan "organize bir saldırı" niteliği taşıdığı ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan BirGün gazetesi ise haberinin arkasında olduğunu açıkladı. Gazete, suç duyurusunu "gazetecilere yönelik dezenformasyon suçlaması" olarak nitelendirirken, haberlerinin doğruluğunu savunacağını ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu.