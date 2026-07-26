Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının hizmete alındığı 2014 yılından bu yana 62,9 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT hattının hizmete alınışının 12'nci yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 2009 yılında açılan Eskişehir-Ankara hattı ile Türkiye'de yüksek hızlı tren taşımacılığını başlattıklarını hatırlattı. Uraloğlu, 27 Temmuz 2014'te yolcu taşımacılığına başlayan Eskişehir-İstanbul hattı ile Ankara ve İstanbul arasındaki entegrasyonu sağladıklarını belirterek, 'Eskişehir-İstanbul hattını hizmete aldıktan sonra aynı yıl Konya-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, 2024'te ise Sivas-İstanbul YHT seferlerini de bu güzergah üzerinden işletmeye başladık. Böylece Eskişehir-İstanbul hattı yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlayan bir hat olmanın ötesine geçerek, farklı şehirlerden İstanbul'a uzanan yüksek hızlı tren ağının omurgası haline geldi. Bu sayede ülkemizin en yoğun kullanılan YHT güzergahlarından biri oldu' açıklamasında bulundu.

5 İLİ VE 20 MİLYONU AŞKIN NÜFUS

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT hattının hizmete alınmasıyla Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonları üzerinden 5 ili ve 20 milyonu aşkın nüfusu doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduğunu belirterek, 'Hat; Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi, üretim, ticaret ve teknoloji merkezlerini yüksek hızlı tren ağıyla birbirine bağlıyor. Sadece Eskişehir-İstanbul YHT hattı ile ülke nüfusunun yüzde 23'üne doğrudan yüksek hızlı tren hizmeti sunuyoruz' dedi.

'HER GÜN ORTALAMA 25 BİN 730 YOLCUYA HİMZET VERİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT hattının hizmete alındığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 'Hattımızın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik' açıklamasında bulundu. Uraloğlu, hattın her yıl artan yolcu talebiyle yüksek hızlı tren ağının en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirterek, '2025 yılında Eskişehir-İstanbul YHT hattını 9,1 milyon yolcu kullandı. 2026 yılında ise yaklaşık 5,3 milyon yolcuya hizmet sunduk' dedi. Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nda günlük ortalama 25 bin 730 yolcunun seyahat ettiğini belirterek, 'Karşılıklı olarak düzenlediğimiz toplam 44 seferle vatandaşlarımızı hızlı ve konforlu şekilde seyahat ettiriyoruz' açıklamasında bulundu.