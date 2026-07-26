Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetler'in gece Kiev'de ve Odessa bölgesinde askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği vurgulanan açıklamada, 'Kiev'de insansız hava araçları (İHA) üreten 'Smart Intelligent System' isimli sanayi fabrikası, İHA montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile yağ ve yakıt tankları vuruldu' ifadeleri kullanıldı.

3 UKRAYNALI HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda, 3 kişinin yaralandığını ve sivil altyapının da hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ise Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol şehrine yapılan saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sanal medya hesabından Rusya'nın dün gece düzenlediği saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını bildirdi. Harkiv kentine düzenlenen saldırıda apartmanların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenskiy, 'Ruslar, bu hafta Ukrayna'ya karşı yaklaşık 1700 insansız hava aracı, 1630'dan fazla güdümlü bomba ve farklı tiplerde 95 füze kullandı. Bunların yarısından fazlası balistik füze' açıklamasında bulundu.