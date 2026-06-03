Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Sergisi ve Japon Kültür Festivali, 6-9 Haziran tarihleri arasında tarihi Suluhan Kervansarayı’nda gerçekleştirilecek.

Japon kültürü Beypazarı’nda tanıtılacak

Etkinlik kapsamında Japonya’dan gelen sanatçılar sahne alacak. Festivalde geleneksel Japon müziği dinletileri, samuray gösterileri, dans performansları, film gösterimleri ve sanat sergileri ziyaretçilerle buluşacak.

Kültürel iş birliği ve turizm hedefi

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap’ın kültür ve turizm vizyonu doğrultusunda düzenlenen organizasyonun, ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinliğin aynı zamanda kültür turizmini geliştirmesi amaçlanıyor.

Suluhan Kervansarayı kültür buluşmasına ev sahipliği yapacak

Tarihi Suluhan Kervansarayı, dört gün boyunca Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel dostluğun buluşma noktası olacak. Festivalin, bölgeye yerli ve yabancı ziyaretçi çekmesi bekleniyor.