Beypazarı Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan adaylara yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adayların katılımına açık ücretsiz bir deneme sınavı düzenleneceği bildirildi.

Deneme sınavı cumartesi günü yapılacak

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, ücretsiz KPSS deneme sınavı 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Deneme sınavıyla adayların sınav öncesinde bilgi düzeylerini ölçmeleri ve gerçek sınav atmosferini deneyimlemeleri amaçlanıyor.

Tüm adaylara davet

Beypazarı Belediyesi, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye hazırlanan tüm adayları ücretsiz deneme sınavına katılmaya davet etti. Belediye, sınav hazırlık sürecinde gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, eğitim alanındaki destek çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.