Beypazarı Belediyesi, yaz tatilini çocuklar ve aileleri için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla "Yaz Sinemaları" etkinliğini hayata geçiriyor. Yaz boyunca devam edecek açık hava sinema gösterimlerinde, birbirinden sevilen animasyon filmleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikler, her hafta perşembe günü saat 20.30'da Hıdırlık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Belediye, tüm çocukları ve ailelerini yaz akşamlarını sinema keyfiyle değerlendirmeye davet etti.

İlk gösterim 'Luca' filmiyle yapılacak

Yaz Sinemaları'nın ilk gösterimi, 2 Temmuz Perşembe günü sevilen animasyon filmi "Luca" ile başlayacak. Çocukların keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlik serisi, yaz boyunca her perşembe farklı animasyon filmleriyle devam edecek.

Patlamış mısır ve dondurma ikramı yapılacak

Açık hava sineması etkinliklerinde film gösterimlerinin yanı sıra çocuklar ve aileleri için patlamış mısır ile dondurma ikramı da yapılacak. Böylece katılımcılar, yaz akşamlarını hem sinema hem de çeşitli ikramlar eşliğinde sosyal bir ortamda geçirme fırsatı bulacak.

Katılım ücretsiz

Hıdırlık Amfi Tiyatro'nda düzenlenecek Yaz Sinemaları etkinliklerine katılım ücretsiz olacak. Beypazarı Belediyesi, yaz boyunca sürecek organizasyonla hem çocukların eğlenceli anılar biriktirmesini hem de ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini hedefliyor.