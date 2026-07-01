İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı televizyon programında ülkesinin enerji politikası, bölgesel gelişmeler ve diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, petrol yaptırımlarının kaldırılmasıyla birlikte İran'ın ihracat kapasitesinin yeniden yükseldiğini belirterek, ülkenin petrolünü önceki döneme göre daha yüksek fiyatla ihraç ettiğini ifade etti.

"40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik"

Petrol ihracatında kısa sürede önemli bir ivme yakalandığını söyleyen Kalibaf, deniz ablukasının kaldırılmasının ardından 10-12 gün içinde 40 milyon varili aşkın petrolün uluslararası pazarlara gönderildiğini açıkladı.

Kalibaf, yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 50 gün boyunca petrol ihracatı yapılamadığını hatırlatarak, yeni süreçle birlikte satışların yeniden hız kazandığını dile getirdi.

24 milyar dolarlık varlık açıklaması

İran'ın yurt dışında bulunan mali kaynaklarına da değinen Kalibaf, farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolar tutarında varlık bulunduğunu söyledi. Bu kaynağın yaklaşık 12 milyar dolarlık bölümünün, temel ihtiyaç ürünlerinin temin edilmesi amacıyla İran Merkez Bankası'nın kullanımına bırakılacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı mesajı

Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, boğaz üzerindeki egemenliğin İran ile Umman'a ait olduğunu belirtti.

Geçiş düzenlemelerinin İran'ın belirlediği kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen Kalibaf, Fars Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle temasların sürdüğünü kaydetti. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"Diyaloğa da savaşa da hazırız"

Bölgedeki diplomatik gelişmelere de değinen Kalibaf, diyalog ve müzakere sürecine açık olduklarını ancak varılan mutabakatlara uyulmaması halinde her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.

İsviçre'de gerçekleştirilen temasların ateşkesin korunması amacıyla yapıldığını belirten Kalibaf, mutabakat kapsamında yer alan şartların yerine getirilmemesi durumunda yeni müzakere sürecine başlanmayacağını ifade etti.

Lübnan için ortak komite gündemde

Kalibaf, Lübnan'daki gelişmeler kapsamında İran, Lübnan ve ABD arasında ortak bir komite kurulmasının planlandığını da açıkladı.

İsviçre'deki görüşmelerin ardından Lübnan'a yönelik saldırıların önceki döneme kıyasla azaldığını savunan Kalibaf, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.