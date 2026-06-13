Program kapsamında çocukların robotik kodlama, algoritmik düşünme ve yapay zekâ farkındalığı alanlarında temel kazanımlar elde etmeleri hedefleniyor.

Eğitime, ilkokul 3. sınıfı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ile 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri katılabilecek. Başvurular için son tarih 20 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Eğitimler, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde Beypazarı Aile Yaşam Merkezi adresinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ve ön kayıt işlemleri için 0312 762 66 36 numaralı telefon üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap tarafından duyurulan program; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.