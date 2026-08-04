JTI grubuna ait sigara ürünlerinin fiyatlarında artışa gidildi. Paylaşılan güncel fiyat listesine göre yeni satış fiyatları 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Yeni tarifeye göre Winston Slender Q Line, Winston Slender & Slender Long ile Winston Dark Blue & Deep Blue 120 TL'den satışa sunulacak. Klasik Winston 125 TL olurken, Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence'in fiyatı ise 130 TL'ye yükseldi.

Camel grubunda ise Camel Slims Q Line, Camel Slender ve Camel Deep Blue 115 TL'den satılacak. Camel Black & White ile Camel Yellow & Brown'ın fiyatı 120 TL olarak belirlendi. LD ve LD Slims 115 TL, Monte Carlo ise 115 TL'den raflardaki yerini alacak.

Öte yandan Camel Yellow 100 gram kıyılmış tütün ürününün fiyatı da 285 TL olarak güncellendi. Zamlı fiyatların 5 Ağustos itibarıyla satış noktalarında uygulanması bekleniyor.