Antalya, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde milyonlarca turisti ağırladı. Kente gelen yabancı turist sayısı 8 milyon 359 bin 222 olurken, Rus turistler 1 milyon 979 bin kişiyle en büyük ziyaretçi grubunu oluşturdu. Antalya'ya gelen her 4 turistten biri Rusya'dan geldi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'ya temmuz ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 2 milyon 657 bin 979 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk 7 ayında ise kente gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 8 milyon 359 bin 222 oldu.

Geçtiğimiz yıl ocak-temmuz döneminde Antalya'yı 8 milyon 991 bin turist ziyaret ederken, bu yıl yaklaşık 632 bin kişilik gerileme yaşandı. Turizm hareketliliğindeki düşüşte, bölgesel savaşlar ve küresel gelişmelerin etkili olduğu belirtildi. Özellikle İran-ABD-İsrail gerilimi ile devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önemli turizm pazarları üzerindeki etkisi dikkat çekti.

Temmuz Ayında Rus Turist Sayısı Arttı

Antalya'ya temmuz ayında en fazla turist gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu. Rus turist sayısı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 7 artarak 665 bin 865'e yükseldi. Böylece Rusya'dan gelen turist sayısında yaklaşık 47 bin kişilik artış yaşandı.

Temmuz ayında Rusya'yı Almanya, Polonya, İngiltere ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları takip etti.

Almanya: 425 bin 299 turist

425 bin 299 turist Polonya: 217 bin 821 turist

217 bin 821 turist İngiltere: 191 bin 663 turist

191 bin 663 turist Gurbetçi turistler: 144 bin 643 kişi

7 Aylık Turizm Lideri Rusya Oldu

Ocak-temmuz döneminde Antalya'nın en büyük turizm pazarı Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı 1 milyon 979 bin olarak kaydedilirken, geçen yıla göre yüzde 2,4 düşüş yaşandı. Rus turistlerin Antalya turizmindeki payı yüzde 25,5 oldu.

Almanya ise 1 milyon 615 bin turist ile ikinci sırada yer aldı. Alman turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 düşüş yaşanırken, toplam turizm içindeki payları yüzde 20,8 olarak gerçekleşti.

İngiltere'den gelen turist sayısı ise yüzde 12'lik düşüşe rağmen 773 bini aşarak Antalya'nın üçüncü büyük pazarı oldu. İngiliz turistlerin toplam içindeki payı yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Polonya Antalya Turizminde Yükselişini Sürdürüyor

Son yıllarda Antalya turizminin dikkat çeken pazarlarından biri haline gelen Polonya'dan 7 aylık dönemde 631 bin turist geldi. Polonyalı ziyaretçi sayısında yüzde 8 düşüş yaşanmasına rağmen ülkenin Antalya turizmindeki payı yüzde 8'in üzerinde kaldı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Antalya turizmine önemli katkı sağladı. "Gurbetçi turist" olarak adlandırılan ziyaretçilerin sayısı yüzde 1,4 düşüşle 596 bin oldu ve toplam turist sayısındaki payı yüzde 7'yi geçti.

Ukrayna ve Macaristan'dan Artış Yaşandı

Antalya'nın ilk 20 turizm pazarı arasında bu yıl artış gösteren ülkeler Ukrayna ve Macaristan oldu. Ukrayna'dan gelen turist sayısı yüzde 2 artarak 232 bine, Macaristan'dan gelen turist sayısı ise yüzde 14 yükselerek 76 bine ulaştı.

Antalya'ya en fazla turist gönderen diğer ülkeler arasında Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovakya, Avusturya, İsveç, Belarus, Fransa, Moldova, İsviçre ve Norveç yer aldı.

Turizm verileri, Antalya'nın küresel krizlere ve bölgesel gelişmelere rağmen Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere önemli pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu.