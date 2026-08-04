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Rızai'nin açıklamaları, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve deniz trafiğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip boğazda yaşanabilecek olası gelişmeler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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ABD savaş gemilerinin boğazın güney rotasına yönlendirilmesi durumunda doğrudan hedef haline gelebileceğini savunan Rızai, "Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. ABD ablukasının devam etmesi Amerikan savaş gemilerini riske atacak. Gemiler boğazın güney güzergahına getirilirse doğrudan hedef alınacaklar" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında ABD'nin bölgedeki askeri varlığına da değinen Rızai, Hürmüz Boğazı'nda uygulandığını öne sürdüğü Amerikan ablukasının sürmesi halinde gerilimin tırmanabileceğini ifade etti.

Rızai, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine dikkat çekerek, İran'ın kontrolü dışında yeni bir deniz güzergahının oluşturulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, katıldığı televizyon programında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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