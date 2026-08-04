İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Ulusal Egemenlik Parkı'nda meydana geldi.

Parkta Yanına Yaklaşıp Ateş Açtı

Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan Aydın D.'nin yanına 15-16 yaşlarında olduğu belirtilen bir şüpheli yaklaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tabancasını çıkartan şüpheli, Aydın D.'ye ateş açtı. Saldırının ardından Aydın D. kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Dron Destekli İnceleme Başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Aydın D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta detaylı delil araması yaparken, polis kaçan genç saldırganı yakalamak için havadan dron destekli geniş çaplı operasyon başlattı.