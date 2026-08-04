İspanya devi Barcelona'nın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ferran Torres, transfer döneminde geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katalan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan yetenekli futbolcu, ayrılık ihtimalini reddetmedi.

"Şu Anda Ne Olacağını Bilmiyorum"

Geleceği hakkında belirsizliğin korunduğunu ifade eden İspanyol yıldız, "Barcelona ile sözleşmem devam ediyor ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Doğru kararı vermeyi umuyorum. Şu anda ne olacağını ben de bilmiyorum" ifadelerini kullanarak geleceğe yönelik kararlarında açık kapı bıraktı.

Hangi kulüpte oynamak istediğine dair gelen soruya ise net bir takımdan ziyade kişisel huzuru ön plana koyarak, "Benim hayalim mutlu olmak" yanıtını verdi.

PSG Peşinde: 21 Gol 3 Asistlik Performans

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkarak 21 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı sağlayan Torres için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği iddia ediliyor. Önümüzdeki hafta Barcelona'nın sezon öncesi kampına katılması beklenen yıldız isim için PSG'nin somut bir teklif sunması halinde transfer sürecinin hız kazanabileceği öngörülüyor.