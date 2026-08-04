DANİMARKA'da savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen yeni askerlik reformu yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılırken, ülke tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda zorunlu askerlik sistemine dahil edildi.

Yeni uygulamanın ilk aşamasında tamamı gönüllülerden oluşan bin 600 kişilik ilk grup eğitimlerine başladı. Reform kapsamında askerler, 5 aylık temel askeri eğitimin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde aktif olarak görev yapacak.

Yeni sistem kapsamında askerler, kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı 14 farklı eğitim merkezinde eğitim alacak. Eğitim sürecinde insansız hava aracı (İHA) operatörlüğü, radar asistanlığı, devriye görevi ve çeşitli operasyonel alanlarda uzmanlaşacaklar.

Danimarka hükümeti, askerlik sisteminde yapılan bu kapsamlı reformla ordunun operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor. Plan doğrultusunda, her yıl silah altına alınan asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu adımın, ülkenin savunma gücünü güçlendirmesi ve NATO yükümlülüklerine katkı sağlaması bekleniyor.