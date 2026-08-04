Sincan Belediyesi tarafından Arasta AVM'de düzenlenen Yöresel Ürünler ve Tekstil Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Anadolu'nun farklı şehirlerinden getirilen doğal ve yöresel ürünlerin sergilendiği fuar, Sincanlı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gün boyu alışveriş yapan ziyaretçiler, akşam saatlerinde düzenlenen konserlerle de keyifli anlar yaşıyor.

Yöresel Ürünler ve El Emeği Eserler Beğeni Topluyor

10 Ağustos'a kadar açık kalacak fuarda, doğal yöresel ürünlerin yanı sıra el emeği örgüler, oyalar, tekstil ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuar, hem yerel üreticilere destek sağlıyor hem de vatandaşlara farklı yörelerin lezzet ve kültürünü bir arada keşfetme fırsatı sunuyor.

Yaz Konserleri Ergün Atasoy ile Başladı

Arasta Meydanı'nda düzenlenen Yaz Konserleri'nin ilk konuğu Ankara'nın sevilen sanatçılarından Ergün Atasoy oldu. Sevilen eserlerini vatandaşlarla birlikte seslendiren Atasoy, Sincanlılara müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ömer Faruk Bostan Sincan Kent Meydanı'nı Doldurdu

Sincan Kent Meydanı ise Ankara oyun havalarının sevilen ismi Ömer Faruk Bostan konserine ev sahipliği yaptı. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarını Sincanlılarla birlikte seslendiren Bostan'ın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kent Meydanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Ömer Faruk Bostan, Sincan'da sahne almaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Kendi memleketimizde sahneye çıkacağız. Büyüklerimize ve kardeşlerimize güzel bir yöresel müzik ziyafeti sunacağız. Bugün seslendireceğimiz eserleri tamamen kendi yöremize göre hazırladık. Kendi insanımıza müzik yapacak olmanın ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan'a ve ekibine teşekkür ediyorum." n