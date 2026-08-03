Antalya'nın Kepez ilçesinde alternatif turizm noktası olarak hizmete açılan Butterfly World Antalya, tropikal orman konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. 10 dönümlük alan üzerine kurulan tesiste, 40 farklı türden yaklaşık 20 bin kelebek doğal yaşam alanlarına uygun koşullarda barındırılıyor.

Kelebeklerin yanı sıra tropikal kuşlar, sultan papağanları, tukan kuşları ve koi balıklarının da yer aldığı merkez, özellikle çocuklu ailelerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Butterfly World Antalya İşletme Müdürü İsmail Arık, merkezin Antalya turizmine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından ziyaretçileri ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Arık, "Butterfly World Antalya'da 20 bine yakın kelebek misafirlerimizi karşılıyor. Ziyaretçilerimiz içeri girdikleri andan itibaren yaklaşık 40 kelebek türünü aynı anda görme fırsatı buluyor." dedi.

Bilim kurgu filmlerini andıran tropikal deneyim

Tesiste ziyaretçilerin farklı bir atmosfer yaşadığını ifade eden Arık, merkezin tasarımına ilişkin bilgi verdi.

Butterfly World Antalya'nın tropikal yağmur ormanları konseptiyle hazırlandığını belirten Arık, "Misafirlerimiz 5 yıldızlı otel konforundaki lobiden karşılanıyor. Bilim kurgu filmlerini andıran bir boyut kapısından geçerek 13 metrelik solucan deliği konseptiyle yağmur ormanları atmosferine giriyorlar." diye konuştu.

Ziyaretçilerin Amazon, ekvator ve Pasifik yağmur ormanlarında görülebilecek kelebek türlerini bir arada görme imkanı bulduğunu belirten Arık, tesiste kelebeklerin bitkilerin yanı sıra karpuz, portakal, kivi ve kavun gibi meyvelerle beslendiğini söyledi.

"Kelebeklerin ömrü 1 gündür" inanışı yanlış

Kelebeklerin yalnızca bir gün yaşadığı yönündeki yaygın inanışın doğru olmadığını vurgulayan İsmail Arık, kelebeklerin yaşam sürelerinin türlerine göre değiştiğini söyledi.

Arık, "Kelebeklerin ortalama ömrü 20 gün civarında. Bazı türlerde bu süre 3-4 haftaya, hatta 45 güne kadar çıkabiliyor. Kral kelebekleri ise göç yolculukları nedeniyle 8 aya kadar yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bazı güve türlerinin kısa süre yaşadığını ancak yaşam döngülerinin farklı olduğunu anlatan Arık, kelebeklerin yaşam hikayesinin sanıldığından çok daha uzun ve ilgi çekici olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinden kelebekler getiriliyor

Tesiste görev yapan ve "Kelebeklerin Kraliçesi" olarak anılan Merve Esen'in, dünyanın farklı bölgelerinden kelebeklerin temin edilmesi ve bakımıyla ilgilendiği belirtildi.

Panama, Honduras, Şili, Peru, Pasifik Adaları, Endonezya, Madagaskar, Brunei ve Çin gibi farklı bölgelerden getirilen kelebeklerin, burada doğal yaşam koşullarına uygun şekilde uçmaları sağlanıyor.

Merve Esen, kelebeklerin pupa döneminde temin edildiğini belirterek, "Pupa, tırtıldan sonraki kelebeğin evresi. Pupalar özel koşullarda kutulanarak uçakla gönderiliyor. Gümrük işlemlerinin ardından tesisimize getiriliyor ve uygun ortamlarda gelişimlerini tamamlayarak uçmalarına imkan sağlıyoruz." dedi.

Ziyaretçilere eğitim amaçlı bilgiler sunuluyor

Butterfly World Antalya'da ziyaretçilere kelebeklerin yaşam döngüsü hakkında da bilgiler veriliyor. Tesiste bulunan QR kodlar, sesli rehberler ve bilgilendirme noktaları sayesinde özellikle çocuklara kelebeklerle ilgili doğru bilgilerin aktarılması hedefleniyor.

Doğa, bilim ve eğlenceyi bir araya getiren merkez, Antalya'nın yeni turizm durakları arasında yer almayı amaçlıyor.